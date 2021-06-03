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В России появится новый штраф для автомобилистов
МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывает вопрос о законодательном закреплении административной ответственности за превышение водителями допустимой средней скорости на подконтрольных камерам отрезков.

В России появится новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывает вопрос о законодательном закреплении административной ответственности за превышение водителями допустимой средней скорости на подконтрольных камерам отрезков.

В настоящее время штрафы за данное нарушение автомобилистам приходят, но в КоАП нет специальной статьи. За превышение средней скорости приходит штраф как за «мгновенную» и на аналогичных основаниях. При этом точный адрес нарушения не указывают. Вместо него в постановлении отмечают общий подконтрольный двум дорожным камерам участок.

Юристы отмечают, что эти два момента — нет точного адреса и фактическое отсутствие нормы в КоАП — дают возможность обращаться водителям в суд и оспаривать штраф.