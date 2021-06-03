В России назвали сроки введения биометрии в транспорте

В России назвали сроки введения биометрии в транспорте. О системе идентификации пассажиров рассказал министр транспорта Виталий Савельев, пишут РИА Новости.

В России назвали сроки введения биометрии в транспорте. О системе идентификации пассажиров рассказал министр транспорта Виталий Савельев, пишут РИА Новости.

В ведомстве рассчитывают ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте к 2024 году.

Глава минтранса отметил, что их целью является оцифровка всего транспортного средства, а с помощью биометрии получится беспрепятственно проходить в любой транспорт.

«Мы должны не просто оцифровать что-то в минтрансе, а мы идем по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо — тот документ, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт», — заявил Виталий Савельев.