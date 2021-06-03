В перинатальном центре новорожденному ребенку сделали обменное переливание крови

В перинатальном центре новорожденному ребенку сделали обменное переливание крови. Историю случившегося в четверг, 3 июня, опубликовали в группе учреждения.

В перинатальном центре новорожденному ребенку сделали обменное переливание крови. Историю случившегося в четверг, 3 июня, опубликовали в группе учреждения.

Ребенок страдал тяжелой формой гемолитической болезни. Это стало известно еще на этапе диагностики мамы — результаты показали высокий титр антител, то есть несовместимость ее крови с кровью ребенка. Поэтому сразу после рождения малыша направили в отделение патологии новорожденных.

«Для ребенка организовали и провели комплексное обследование. В таких случаях проводятся и инструментальные и лабораторные исследования: общий анализ крови, фенотип, резус-фактор, рентген и другие. По результатам обследования стало понятно, что для спасения жизни ребенку требуется обменное переливание крови, то есть замена его собственной крови донорской. Эту операцию также провели наши специалисты, а далее малыша выхаживали в реанимации» — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей рязанского перинатального центра Ирина Борисова.

Подобные клинические случаи проводятся благодаря аппарату для интенсивной фототерапии. Однако в этот раз он не понадобился — анализ крови ребенка показал, что лечение таким аппаратом может быть неэффективным. Поэтому для спасения ребенка проводилось обменное переливание.

В настоящее время состояние мальчика не вызывает опасений специалистов. Его уже выписали домой вместе с мамой.