В МЧС прокомментировали взрыв машины в Рязани
Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью потушили возгорание в 2 часа 05 минут.
Ночью в четверг, 3 июня, во дворе дома по улице Радиозаводская взорвался легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс- службе регионального ГУ МЧС.
Вызов поступил от очевидца в 1 час 40 минут, на тушение выезжали четыре пожарные машины и 13 человек личного состава. В дальнейшем личность владельца автомобиля установили.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью потушили возгорание в 2 часа 05 минут.
Ранее видео пожара в соцсеть выложили очевидцы.