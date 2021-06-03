В МЧС прокомментировали взрыв машины в Рязани

Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью потушили возгорание в 2 часа 05 минут.

Ночью в четверг, 3 июня, во дворе дома по улице Радиозаводская взорвался легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс- службе регионального ГУ МЧС.

Вызов поступил от очевидца в 1 час 40 минут, на тушение выезжали четыре пожарные машины и 13 человек личного состава. В дальнейшем личность владельца автомобиля установили.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Полностью потушили возгорание в 2 часа 05 минут.

Ранее видео пожара в соцсеть выложили очевидцы.