В Госдуме предложили лишить пенсии одну категорию россиян

Депутат Виталий Милонов предложил лишить пенсии россиян, занимающихся коллекторской деятельностью.

В Госдуме предложили лишить пенсии одну категорию россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил лишить пенсии россиян, занимающихся коллекторской деятельностью.

Также Милонов призвал лишить коллекторов «права называть себя гражданином» и на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — прокомментировал свою позицию парламентарий.