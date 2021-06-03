Рязанские росгвардейцы задержали пьяного дебошира

Рязанские росгвардейцы задержали пьяного дебошира. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Рязанские росгвардейцы задержали пьяного дебошира. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в областном центре в три часа ночи в четверг, 3 июня. В одном из развлекательных комплексов на Солотчинском шоссе сработала «тревожная кнопка». На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно и агрессивно.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полиции. Позже правоохранители установили, что дебоширом оказался 34-летний ранее судимый за тяжкое преступление рязанец.