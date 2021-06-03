Рязанские полицейские поймали подростков, пытавшихся завести «Жигули»

Рязанские полицейские поймали подростков, пытавшихся завести «Жигули». Об этом сообщает областное управление МВД.

Рязанские полицейские поймали подростков, пытавшихся завести «Жигули». Об этом в четверг, 3 июня, сообщает областное управление МВД.

Четверых подростков в одном из дворов на улице Урицкого увидели полицейские во время патрулирования. Несовершеннолетние рязанцы пытались завести «Жигули».

Выяснилось, что подростки залезли в автомобиль, принадлежащий старшему брату одного из них. Они не имели права на управление транспортным средством, поэтому сотрудники сообщили о случившемся в инспекцию по делам несовершеннолетних.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы.