Рязанские автоинспекторы проверят водителей с иностранными номерами

В четверг, 3 июня, пройдет рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей с иностранными номерами.

Рязанские автоинспекторы проверят водителей с иностранными номерами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 3 июня, пройдет рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей с иностранными номерами.

В ГИБДД отметили, что на сегодняшний день система автоматической фиксации в Рязанской области способна распознавать и фиксировать транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками.

В случае нарушения привлекать таких водителей автоинспекторы будут согласно разработанному МВД России алгоритму.