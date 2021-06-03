Рязанка заняла первое место на чемпионате Европы по легкой атлетике среди лиц ПОДА

Чемпионат Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета проходит в городе Быдгощ (Польша). В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из 44 стран.

Чемпионат Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета проходит в городе Быдгощ (Польша). В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из 44 стран.

В среду, 2 июня, рязанка Мария Богачева заняла на соревнованиях первое место в дисциплине «толкание ядра».

Мария является Заслуженным мастером спорта, воспитанницей СШОР «ЦСК», спортсменом-инструктором ГАУ РО «ЦСП», кандидатом на вхождение в состав сборной команды России для участия в паралимпийских играх в Токио. Тренирует спортсменку Юлия Богачева.