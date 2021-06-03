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Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности
Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Трагедия произошла в деревне Шахманово 6 апреля 2021 года. 48-летний мужчина приревновал свою жену к односельчанину, с которыми распивал спиртные напитки. В результате между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина признал вину полностью. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.