Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности

Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Рязанец забил односельчанина металлической трубой из-за ревности. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Трагедия произошла в деревне Шахманово 6 апреля 2021 года. 48-летний мужчина приревновал свою жену к односельчанину, с которыми распивал спиртные напитки. В результате между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина признал вину полностью. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.