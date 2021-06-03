Рязанец украл у своего приятеля смартфон

Рязанец украл у своего приятеля смартфон. Подробности кражи раскрывает областное управление МВД.

Рязанец украл у своего приятеля смартфон. Подробности кражи раскрывает областное управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Приокский. В отдел полиции поступило заявление от 42-летнего охранника. Он сообщил, что у него пропал смартфон прямо из квартиры, где он проживает.

Полицейские осмотрели жилое помещение, но не обнаружили следов взлома двери и окон. Предположив, что гаджет мог украсть кто-то из гостей хозяина квартиры, они стали отрабатывать эту версию. Потерпевший признался, что накануне к нему заходил старый приятель, и мужчины общались, распивая спиртное. Однако он предупредил, что товарищ — хороший знакомый, поэтому не мог так поступить.

Поскольку других гостей в доме потерпевшего не было, правоохранители опросили 32-летнего рязанца. Выяснилось, что после того, как хозяин квартиры уснул, мужчина воспользовался ситуацией и забрал у охранника смартфон. В дальнейшем он его продал случайным знакомым, а на вырученные средства продолжил застолье в другом месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.