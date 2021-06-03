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Рязанцы пожаловались на дорогу к Окскому заповеднику
Рязанцы пожаловались на дорогу к Окскому заповеднику. Речь идет об отрезке от села Городковичи до поселка Брыкин Бор.

Рязанцы пожаловались на дорогу к Окскому заповеднику. Речь идет об отрезке от села Городковичи до поселка Брыкин Бор.

Дорога протяженностью около шести километров имеет множество неровностей, что влияет на безопасность проезда посетителей Окского заповедника.

Отмечается, что этот участок в течение долгого времени остается незамененным, хотя дорога от Рязани до села Городковичи находится в идеальном состоянии. Администрация Окского заповедника по поводу плохого состояния этого участка не раз обращалась в различные инстанции, в том числе и к региональным властям. На этой территории проводили ямочный ремонт, но состояние дороги это не улучшало.

По словам работников учреждения, такая ситуация негативно сказывается на посещаемости заповедника.

«Езда по такой дороге, как по „стиральной доске“, в следующий раз подумаем, стоит ли ехать…», — поделились комментариями посетителей работники Окского заповедника.

Ежегодно его посещают до 30 000 человек. Сюда приезжают как сами рязанцы, так и гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Администрация учреждения выразила надежду, что на этом участке дороги проведут работы надлежащего качества.