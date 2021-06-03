Рязанцев предупредили об обработке водоемов от личинок комаров

Рязанцев предупредили об обработке водоемов от личинок комаров. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

Рязанцев предупредили об обработке водоемов от личинок комаров. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

К работам приступят во вторник, 8 июня. Планируется обработать 30 территорий площадью более 18 тысяч квадратных метров. При благоприятных погодных условиях обработку завершат к концу недели.

Дезинсекцию проведут на следующих территориях:

— пруд в Голенчино;

— пруд в поселке Никуличи (улица Пугачева);

— каскад из двух прудов в поселке Никуличи (первый Рязанский проезд);

— пруд в поселке Никуличи;

— каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);

— пруд в поселке Соколовка (улица Соколовская);

— пруд в поселке Соколовка (улица 2-я Прудная);

— пруд в поселке Строитель (сооружение 20а);

— пруд в поселке Соколовка (улица Мира);

— пруд на улице Голенчинской;

— пруд в районе Соколовка;

— каскад из двух прудов в Дашково-Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»);

— каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);

— пруд в районе поселка Мирный (в районе дома 2 г по улице Связи);

— пруд в поселке Соколовка (в районе дома №10 по улице Железнодорожной);

— пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);

— пруд в поселке Ворошиловка (на улице 1-й Красной)

— каскад из двух прудов в поселке Дягилево (Центральный проезд, д. 3);

— пруд в поселке Дягилево (в районе улицы Березняковская, д. №32);

— каскад из трех прудов в Дашково-Песочне (Сережина гора);

— пруд в поселке Дягилево (ул. Шаповская д. №72 в районе церкви);

— пруд в поселке Дягилево (улица Шаповская д. №72 в районе улицы 2-й Яблоневый проезд и улицы Почтовой);

— пруд в поселке Солотча (улица Первомайская, сооружение 62);

— пруд в поселке Солотче (улица Первомайская, сооружение 56а);

— пруд в поселке Солотча (улица Первомайская, сооружение 58а);

— пруд в районе Дашково-Песочня;

— пруд в районе Голенчино (в районе дома №1 по улице Старая дубрава);

— пруд в районе Голенчино (в районе дома №41 по улице Баженова);

— пруд в районе Голенчино (в районе дома №52 по улице Баженова);

— пруд в районе дома №27 по улице Березняковской.