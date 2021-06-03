Рязанцев предупредили об обработке водоемов от личинок комаров. Об этом в четверг, 3 июня,
К работам приступят во вторник, 8 июня. Планируется обработать 30 территорий площадью более 18 тысяч квадратных метров. При благоприятных погодных условиях обработку завершат к концу недели.
Дезинсекцию проведут на следующих территориях:
— пруд в Голенчино;
— пруд в поселке Никуличи (улица Пугачева);
— каскад из двух прудов в поселке Никуличи (первый Рязанский проезд);
— пруд в поселке Никуличи;
— каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);
— пруд в поселке Соколовка (улица Соколовская);
— пруд в поселке Соколовка (улица 2-я Прудная);
— пруд в поселке Строитель (сооружение 20а);
— пруд в поселке Соколовка (улица Мира);
— пруд на улице Голенчинской;
— пруд в районе Соколовка;
— каскад из двух прудов в Дашково-Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»);
— каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);
— пруд в районе поселка Мирный (в районе дома 2 г по улице Связи);
— пруд в поселке Соколовка (в районе дома №10 по улице Железнодорожной);
— пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);
— пруд в поселке Ворошиловка (на улице 1-й Красной)
— каскад из двух прудов в поселке Дягилево (Центральный проезд, д. 3);
— пруд в поселке Дягилево (в районе улицы Березняковская, д. №32);
— каскад из трех прудов в Дашково-Песочне (Сережина гора);
— пруд в поселке Дягилево (ул. Шаповская д. №72 в районе церкви);
— пруд в поселке Дягилево (улица Шаповская д. №72 в районе улицы 2-й Яблоневый проезд и улицы Почтовой);
— пруд в поселке Солотча (улица Первомайская, сооружение 62);
— пруд в поселке Солотче (улица Первомайская, сооружение 56а);
— пруд в поселке Солотча (улица Первомайская, сооружение 58а);
— пруд в районе Дашково-Песочня;
— пруд в районе Голенчино (в районе дома №1 по улице Старая дубрава);
— пруд в районе Голенчино (в районе дома №41 по улице Баженова);
— пруд в районе Голенчино (в районе дома №52 по улице Баженова);
— пруд в районе дома №27 по улице Березняковской.