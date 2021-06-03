Россияне согласны платить высокие налоги для поддержки бедных

Исследование проводил ВЦИОМ. Под поддержкой понимается предоставление большего числа бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, здравоохранения и образования.

Россияне согласны платить высокие налоги для поддержки бедных. Об этом пишет РБК.

Согласно исследованию ВЦИОМ 54% опрошенных россиян готовы платить высокие налоги при условии, что государство на эти средства окажет поддержку малоимущим слоям населения.

Под поддержкой понимается предоставление большего числа бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, здравоохранения и образования.

28% респондентов предпочли вариант с низкими налогами. По их мнению, это позволит каждому человеку распоряжаться деньгами наилучшим образом.

Вместе с этим 83% опрошенных поддерживают прогрессивную шкалу налогообложения.

Сообщается, что всего в исследовании приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.