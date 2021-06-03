Россияне согласны платить высокие налоги для поддержки бедных
Исследование проводил ВЦИОМ. Под поддержкой понимается предоставление большего числа бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, здравоохранения и образования.
Россияне согласны платить высокие налоги для поддержки бедных. Об этом
Согласно исследованию ВЦИОМ 54% опрошенных россиян готовы платить высокие налоги при условии, что государство на эти средства окажет поддержку малоимущим слоям населения.
Под поддержкой понимается предоставление большего числа бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, здравоохранения и образования.
28% респондентов предпочли вариант с низкими налогами. По их мнению, это позволит каждому человеку распоряжаться деньгами наилучшим образом.
Вместе с этим 83% опрошенных поддерживают прогрессивную шкалу налогообложения.
Сообщается, что всего в исследовании приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.