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«Россети Центр» и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве
В четверг, 3 июня 2021 года, в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о стратегическом взаимодействии, направленном на повышение качества и оперативности принимаемых решений в интересах жителей региона.

В четверг, 3 июня 2021 года, в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о стратегическом взаимодействии, направленном на повышение качества и оперативности принимаемых решений в интересах жителей региона.

Энергетики предоставят материально-техническую базу, технологии и наработанный положительный опыт для реализации проекта, примут непосредственное участие в запуске единой региональной информационно-аналитической площадки. Также стороны договорились о сроках выполнения комплекса мероприятий по созданию эффективной модели управления областью.

«Соглашение, которое мы подписали с „Россети Центр“, позволит нам внедрять новый формат инфраструктуры управления регионом. Конечно, Белгородская область — достаточно благополучный регион с точки зрения федерально интегрированной и региональной экономики. Но то, о чем сейчас договорились — это совершенно новый формат экономики. Выстроенное взаимодействие нам позволит по-другому решать проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. Мы создадим механизм, который позволит нам видеть проблематику совсем в другом масштабе. Не просто оптимизировать работу, а по-настоящему управлять регионом на другом уровне. Мы получаем возможность сэкономить ресурсы — это самое ценное», — прокомментировал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов по созданию высокотехнологичных объектов для повышения надежности и доступности электросетевой инфраструктуры. Мы имеем компетенции, которые могут быть полезны и в других сферах жизнедеятельности региона. Достигнутые сегодня договоренности будут способствовать улучшению системы реагирования на запросы населения и, безусловно, окажут прямое влияние на повышение уровня комфорта и безопасности жителей и гостей Белгородской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.