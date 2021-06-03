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Рассказ жертвы скопинского маньяка стал лидером рейтинга среди электронных книг
Рассказ жертвы скопинского маньяка стал лидером рейтинга среди электронных книг. Итоги самых популярных книг весны подвел сервис ЛитРес, пишет РБК.

Рассказ жертвы скопинского маньяка Екатерины Мартыновой стал лидером рейтинга среди электронных книг. Итоги самых популярных книг весны подвел сервис ЛитРес, пишет РБК.

Книгу «Исповедь узницы подземелья» россияне выделили больше других произведений. Несмотря на то, что рассказ вышел еще в 2017 году, наибольшее внимание история приобрела после освобождения преступника и его появления в публичном пространстве.

Далее второе место заняла книга «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной. Тройку замкнула книга Гари Чэпмена «Пять языков любви».