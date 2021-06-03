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Появились подробности аварии на Приокском путепроводе
В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности аварии- уточненные марки машин и возраст водителей.

Появились подробности аварии на Приокском путепроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 3 июня, примерно в 08:30 в Рязани около дома №65 по улице Октябрьская 39-летний житель Рыбного, управляя автомобилем Lada Vesta не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 33-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель автомобиля Lada Vesta получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в результате столкновения Lada опрокинулась. Видео выложили очевидцы в соцсетях.