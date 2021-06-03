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Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП на трассе М5
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М5, произошедшего 27 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М5, произошедшего 27 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла примерно в 07:10 в областном центре на 180-м километре автодороги М5 «Урал». 30-летний рыбновец пересекал дорогу вне перехода и его сбил 29-летний рязанец на «ГАЗели».

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.