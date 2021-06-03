Под Воронежом при обрушении перекрытия погибли трое детей

Под Воронежом при обрушении перекрытия погибли трое детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Под Воронежом при обрушении перекрытия погибли трое детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Трагедия произошла в селе Копанище в Лискинском районе.

На место прибыли спасатели и тяжелый кран для разбора завалов. Позднее стало известно, что поисково-спасательные работы завершились, тела извлекли из-под обрушенного перекрытия.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, погибли двое детей 12-ти лет и один ребенок восьми лет.

Фото ГУ МЧС России по Воронежской области