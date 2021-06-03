Опубликован список работающих пляжей в Рязанской области

Опубликован список работающих пляжей в Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Опубликован список работающих пляжей в Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инспектора ГИМС продолжают проверять пляжи на наличие спасательных и медицинских постов, проведения санитарно-эпидемиологического контроля и обеспечения пляжей средствами спасения и другим обязательным имуществом.

На данный момент проверку прошли следующие пляжи:

— пляж «Городской» (город Рязань, озеро Ореховое);

— пляж «Борки-1» (город Рязань, Борковской карьер);

— пляж «Борки-2» (город Рязань, Борковской карьер);

— пляж «Борки-3» (город Рязань, Борковской карьер);

— озеро Велье (Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово);

— пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);

— река Проня (Михайловский район, город Михайлов);

— пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);

— пруд на реке Теменка (Скопинский район, Павелецкое сельское поселение, село Делехово);

— пляж ДТС «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);

— пляж ДОЛ «Звёздный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);

— пляж ДОЛ «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);

— озеро Чистое (Клепиковский район, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево);

— пруд Ермишь (Ермишинский район, рабочий поселок Ермишь).

Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего Рязанской области планируется открыть 37 пляжей.