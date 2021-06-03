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На шести рязанских улицах отключат электричество
На шести рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщает городская администрация.

На шести рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщает городская администрация.

Электроэнергии не будет в пятницу, 4 июня, с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • улица 3-й Нефтезаводской проезд: дома с 5 по 15, дом 4, дом 12, дом 14, дом 31, а также дачные участки;

  • улица Нефтезаводская, дом 9;

  • улица Рязанская: дома с 1 по 29, дом 20, дом 33, дом 39, дом 51, дом 47, дом 59, садовые товарищества «Строитель-6» и «Дружба»;

  • улица Хлебная: дома с 1 по 6;

  • улица 1-й Рязанский проезд: дома с 1 по 3;

  • улица 1-я Нагорная: дома с 1 по 44.

Электричество отключат из-за проведения работ по опиловке аварийных деревьев.