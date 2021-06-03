На шести рязанских улицах отключат электричество
На шести рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщает городская администрация.
На шести рязанских улицах отключат электричество. Об этом
Электроэнергии не будет в пятницу, 4 июня, с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:
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улица 3-й Нефтезаводской проезд: дома с 5 по 15, дом 4, дом 12, дом 14, дом 31, а также дачные участки;
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улица Нефтезаводская, дом 9;
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улица Рязанская: дома с 1 по 29, дом 20, дом 33, дом 39, дом 51, дом 47, дом 59, садовые товарищества «Строитель-6» и «Дружба»;
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улица Хлебная: дома с 1 по 6;
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улица 1-й Рязанский проезд: дома с 1 по 3;
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улица 1-я Нагорная: дома с 1 по 44.
Электричество отключат из-за проведения работ по опиловке аварийных деревьев.