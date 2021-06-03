МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

МегаФон и ГК «Автодор» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

МегаФон и ГК «Автодор» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

Автодор обеспечит размещение антенно-мачтовых сооружений, организует подъезды к ним, произведет подключение электроэнергии к объектам связи, а МегаФон сможет разместить на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

«В конце 2020 года совместно с компанией „Автодор“ мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 „Нева“, проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всем протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», — говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 „Нева“. Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах Госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», — заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.