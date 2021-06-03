ГК «Автоимпорт» стала партнером конкурса «Счастливое детство»

В рамках празднования Дня защиты детей в Рязани прошел конкурс детских рисунков «Счастливое детство», в котором приняли участие 145 семей. Партнером конкурса выступила Группа компаний «Автоимпорт».

В рамках празднования Дня защиты детей в Рязани прошел конкурс детских рисунков «Счастливое детство», в котором приняли участие 145 семей. Он был организован объединением многодетных семей, общественным советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в регионе, рязанским региональным отделением Национальной родительской ассоциации, при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой.

В рамках конкурса дети присылали рисунки, в которых изобразили, что для них — счастливое детство. Подведение итогов состоялось в преддверии праздника, в библиотеке имени Сергея Есенина.

Жюри выбрало лучших в трех возрастных категориях: до 6 лет, от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Партнером конкурса выступила Группа компаний «Автоимпорт». Они подготовили для призеров современные и нужные призы: за третье место в каждой возрастной группе участники получили фитнес-браслеты, за второе место — портативные колонки, победители стали обладателями ЯндексСтанции Алиса.

«Детское творчество очень важно заметить и оценить вовремя. Ведь нередко именно с юных лет начинается карьера знаменитых художников. Наша компания очень любит детей и всегда готова помочь в поддержке и начинаниях наших юных дарований», — отметил управляющий ГК «Автоимпорт» Вячеслав Ладик.