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Еще 48 рязанцев за сутки заразились коронавирусом
Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Еще 48 рязанцев за сутки заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 29 417 случаев заражения. Выздоровели за сутки 42 человека, всего — 27 926. Умерли за сутки 3 человека, всего — 536.

В России за сутки заболели 8 933 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 099 182. Выздоровели 9 383 человека, всего — 4 711 982. Число умерших за сутки составило 393 человека, всего от COVID-19 умерли 122 660 человек.