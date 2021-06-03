Еще 48 рязанцев за сутки заразились коронавирусом

Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Еще 48 рязанцев за сутки заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 29 417 случаев заражения. Выздоровели за сутки 42 человека, всего — 27 926. Умерли за сутки 3 человека, всего — 536.

В России за сутки заболели 8 933 человека, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 099 182. Выздоровели 9 383 человека, всего — 4 711 982. Число умерших за сутки составило 393 человека, всего от COVID-19 умерли 122 660 человек.