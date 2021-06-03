Активисты просят вернуть детям здание по улице Маяковской

Представители рязанского регионального отделения Всероссийского Общества Охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в среду, 2 июня, направили соответствующее обращение в региональное правительство.

Представители рязанского регионального отделения Всероссийского Общества Охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в среду, 2 июня, направили соответствующее обращение в региональное правительство.

На месте бывшего детского сада по улице Маяковского находится главное управление архитектуры Рязанской области. Активисты просят властей передать здание — детям, а учреждение переместить на территорию бывшего училища Связи по улице Каширина. В настоящее время там находится административный кластер.

«Здание окружено зелеными насаждениями, сохранена планировка здания и участка советского периода. Сохранены идеальные условия для возрождения детского сада», — отмечают активисты.

Фото ВООПИиК