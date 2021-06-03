А что в кино? «Круэлла», «Тихое место 2» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главной премьерой недели является криминальная комедия Крэйга Гиллеспи «Круэлла», которая является приквелом к фильму «101 далматинец» и рассказывает историю его главного протагониста — Круэллы де Виль. Американский фантастический фильм ужасов режиссёра Джона Красински «Тихое место 2» продолжает историю первой картины, выпущенной в 2018 году — семье Эбботт вновь приходится бороться за жизнь в постапокалиптическом мире, сталкиваясь с новыми опасностями. Мультипликационная премьера недели — норвежский анимационный фильм «4 сапога и барсук», который рассказывает о том, как друзья хотят вернуть свой подземный дом с помощью старого пирата.

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