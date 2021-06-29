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Жители Санкт-Петербурга планируют посетить Рязань в июле
Рязань попала в топ-20 ж/д направлений в июле из Санкт-Петербурга. Результаты публикует аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Рязань попала в топ-20 ж/д направлений в июле из Санкт-Петербурга. Результаты публикует аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Средний чек по оформленным билетам по России составляет 3 284 рубля в одну сторону, по сравнению с прошлым годом он вырос на 3%.

Отмечается, что помимо Рязани, в топ-20 по бронированиям билетов на поезд во втором месяце лета вошли также Ростов-на-Дону, Белгород, Тверь, Петрозаводск, Воронеж, Нижний Новгород, Сортавала, Казань, Ярославль, Псков. Также есть и морские направления — Ейск, Адлер, Новороссийск, Севастополь, Евпатория и Лазаревское.

Однако самым популярным направлением у петербуржцев является Москва. На июль оформлено почти 40% билетов.