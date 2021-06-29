За стуки 86 рязанцев заразились коронавирусом

Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

За стуки 86 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 30 964 случая заражения. За сутки выздоровело 76 рязанцев, всего с начала пандемии — 29 352. Умерло за сутки — 4 человека, всего — 606.

В России за сутки зафиксировано 20 616 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 5 493 557. За сутки 14 697 человек выздоровели, всего с начала пандемии — 4 984 037. Умерло за сутки — 652 человека, всего — 134 545.