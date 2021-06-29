Касимовские полицейские установили личность женщины, сообщившей о заминировании соцучреждения

Об этом сообщает региональное управление МВД.

Касимовские полицейские установили личность женщины, сообщившей о заминировании соцучреждения. Подробности во вторник, 29 июня, приводит региональное управление МВД.

Сообщение о минировании одного из касимовских соцучреждений поступило в понедельник, 28 июня. Женщина сообщила, что неизветные планируют взорвать здание.

Прибывшие на место сотрудники полиции и районного отделения УФСБ обследовали учреждение и прилегающую территорию. Информация от звонившей не подтвердилась.

В короткий срок правоохранители установили, что в дежурную часть звонила 38-летня неработающая жительница районного центра.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины такого поступка. В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Позже оказалось, что соцучреждение оказалось детсадом.