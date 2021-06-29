В Рыбновском районе в ДТП с грузовиком пострадали малолетние дети

Пострадали дети пяти лет и одного года, а также 27-летняя женщина. Авария случилась на 161-ом километре трассы М5 «Урал»

В Рыбновском районе грузовик врезался в легковушку. Подробности ДТП публикует региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 28 июня, на 161-ом километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 50-летний житель Ульяновской области на грузовике Volvo с полуприцепом, двигаясь в сторону Самары, не выбрал безопасные скорость и дистанцию и врезался в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого была 29-летняя москвичка.

В результате ДТП пострадали 27-летняя пассажирка легковушки и несовершеннолетние дети — пяти лет и одного года. Им потребовалась медпомощь.

По факту инцидента проводится проверка.