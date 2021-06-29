В Рязанской области ожидается облачная погода и + 26 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области ожидается облачная погода и + 26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В среду, 30 июня, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.

РЗН. инфо опубликовал список рязанских пляжей и мест для купания.