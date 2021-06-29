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В Рязанской области от COVID-19 привились более 130 тысяч рязанцев
Оба компонента вакцины против коронавируса получили 107,5 тысяч человек. Всего — вместе с теми, кто получил только один укол, — вакцинировано 134,5 тысяч рязанцев.

В Рязанской области от COVID-19 привились более 130 тысяч рязанцев. Такие данные во вторник, 29 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что оба компонента вакцины против коронавируса получили 107,5 тысяч человек. Всего — вместе с теми, кто получил только один укол, — вакцинировано 134,5 тысяч рязанцев.

За сутки общее количество привитых составляет порядка четырех тысяч человек.

«Чем быстрее у нас сформируется коллективный иммунитет к смертельно опасной инфекции, тем быстрее мы сможем ее победить», — заявил губернатор.

Напомним, в рязанском цирке откроют еще один пункт вакцинации. Всего по областному центру рязанцы могут привиться в 64 пунктах вакцинации, включая мобильные.