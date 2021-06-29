В Рязани подвели итоги конкурса «Лидер доверия — 2021»

Итоги ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия — 2021» подвели в Рязани. Он проводился при поддержке правительства региона, горадминистрации и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Итоги ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия — 2021» подвели в Рязани. Он проводился при поддержке правительства региона, горадминистрации и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На протяжении 15 лет предприятия и организации различных сфер становятся участниками добровольного тестирования, по итогам которого определяются победители конкурса.

В номинации «Продажа и гарантийное обслуживание легковых автомобилей» победителем стал дилерский центр Chery, который входит в состав группы компаний «Регион62».

Директор «Региона 62» Олег Ховрах отметил, что получить знак доверия потребителей для дилерского центра Chery невероятно приятно.

«Мы не так давно открылись и смогли за короткий промежуток времени добиться того, что клиенты нас любят и возвращаются с друзьями и близкими. Надеюсь, что и в дальнейшем наш дилерский центр будет радовать покупателей качеством продажи и обслуживания автомобилей», — отметил он.