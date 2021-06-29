В Рязани 15 улиц на две недели останутся без горячей воды

Воды не будет с 30 июня по 13 июля. Соответствующую информацию во вторник, 29 июня, появилась на сайте городской администрации.

В Рязани 15 улиц на две недели останутся без горячей воды. Соответствующую информацию во вторник, 29 июня, появилась на сайте городской администрации.

Подача горячего водоснабжения будет отключена с 30 июня по 13 июля по адресам:

— улица Стройкова, дома №№79/51, 69 корпус 2 (д/сад №85), 86 (школа №34), 63/73, 65, 65 корпус 1, 67, 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 71, 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;

— улица Островского, дома №№44 корпус 2 (д/сад №80), 39 корпус 1 (д/сад №81), 44 корпус 1 (д/сад №88), 35 корпус 1 (школа №19);

— улица Черновицкая, дома №№5 корпус 1 (д/сад №87), 1/77, 2/79, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46;

— проезд Гоголя, дома №№5 (школа №42), 2, 3, 4а, 6, 7;

— улица 10-я Линия, дом №39;

— площадь 50-летия Октября, дом №1;

— улица 6-я Линия, дома №№8 и 10;

— улица 7-я Линия, дома №№5 и 7;

— улица 9-я Линия, дома №№18 корпус 1 и 3а;

— улица Гагарина, дома №№73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87, 160/2;

— улица Гоголя, дома №№34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;

— улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85 и 87;

— проезд Островского, дома №№4, 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 33, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 51а;

— улица Татарская, дом №87;

— улица Шевченко, дом №95.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.