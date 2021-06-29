В Приморье пропали трое детей

Дети восьми, девяти и 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье. Тело одного из них обнаружили возле берега. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Дети восьми, девяти и 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье. Тело одного из них обнаружили возле берега. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла в селе Полевое. Трое детей вышли из дома утром в понедельник, 28 июня. Они проследовали вдоль реки Уссури на велосипедах.

Примерно в 17:00 их личные вещи обнаружили на берегу реки в городе Лесозаводске. Первоначальные поиски детей не привели к положительному результату. Позже тело одного из пропавших с признаками утопления обнаружили в воде возле берега в 800 метрах от места, где найдены вещи.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Расследование дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.