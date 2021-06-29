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В полиции рассказали подробности аварии на Михайловском шоссе
В результате происшествия 55-летний водитель Renault Kaptur получил травмы, ему оказана медицинская помощь

В полиции рассказали подробности аварии на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 29 июня, в 10:20, в Рязани около дома №34-а по улице Ситниковской 55-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Renault Kaptur, при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель» под управлением 24-летнего рязанца, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия водитель кроссовера получил травмы, ему оказана медицинская помощь

Напомним, ранее про аварию рассказали очевидцы в соцсетях.