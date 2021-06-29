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В Минздраве предложили запрашивать справку о вакцинации при плановой госпитализации
Согласно ему, пациенты будут обязаны предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации, либо же при получении санаторно-курортного лечения.

В Минздраве предложили запрашивать справку о вакцинации при плановой госпитализации. Проект приказа ведомства опубликован во вторник, 29 июня, на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно ему, пациенты будут обязаны предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации, либо же при получении санаторно-курортного лечения.

«Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)», — сказано в пояснительной записке.

Тем самым власти планируют создать в медорганизациях комфортные условия для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции.