В массовом ДТП в Пронском районе пострадал водитель перевернувшейся «ГАЗели»

49-летний водитель на Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью» и Renault Logan. В результате аварии водитель «ГАЗели» получил травмы.

В массовом ДТП в Пронском районе пострадал водитель перевернувшейся «ГАЗели». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 29 июня, в 14:00, в Пронском районе на 39-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» 49-летний водитель на Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 46-летнего водителя и автомобилем Renault Logan под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии водитель «ГАЗели» получил травмы.

Ранее о массовом ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.