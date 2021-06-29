В Ермишинском районе из-за удара молнии сгорели два здания
Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в поселке Сенин-Пчельник. Горели два здания — жилой дом и гараж, а также загорелись мотоцикл и машина.
В Ермишинском районе из-за удара молнии сгорели два здания. Подробности во вторник, 29 июня,
Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в поселке Сенин-Пчельник. Горели два здания — жилой дом и гараж, а также загорелись мотоцикл и машина.
По словам главы Нарминского сельского поселения Евгения Перышкина, дом удалось спасти благодаря оперативному реагированию пожарных.
«Подробности пожара пока не установлены, но вероятнее всего причина возгорания — удар молнии», — предположил он.
В тушении приняли участие три единицы техники.