В Ермишинском районе из-за удара молнии сгорели два здания

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в поселке Сенин-Пчельник. Горели два здания — жилой дом и гараж, а также загорелись мотоцикл и машина.

В Ермишинском районе из-за удара молнии сгорели два здания. Подробности во вторник, 29 июня, приводит ИД «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, в поселке Сенин-Пчельник. Горели два здания — жилой дом и гараж, а также загорелись мотоцикл и машина.

По словам главы Нарминского сельского поселения Евгения Перышкина, дом удалось спасти благодаря оперативному реагированию пожарных.

«Подробности пожара пока не установлены, но вероятнее всего причина возгорания — удар молнии», — предположил он.

В тушении приняли участие три единицы техники.