Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

В Москве скончался актер Ростислав Гулбис. Об этом во вторник, 29 июня,
Мужчине было 32 года. По словам официального представителя, в последнее время он не жаловался на здоровье, коронавирусом не болел.
«Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, — это приступ панкреатита», — рассказала она.
Отмечается, что обострения панкреатита у артиста были, но не из-за алкоголя.
«Просто такое стечение обстоятельств», — заключила она.
Девушка также отметила, что прощание с артистом пройдет в субботу, 3 июля.
Гулбис наиболее известен российскому зрителю по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки».