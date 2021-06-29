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Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»
В Москве скончался актер Ростислав Гулбис. Об этом во вторник, 29 июня, пишут «Известия» со ссылкой на агента артиста Екатерину Гольцман.

В Москве скончался актер Ростислав Гулбис. Об этом во вторник, 29 июня, пишут «Известия» со ссылкой на агента артиста Екатерину Гольцман.

Мужчине было 32 года. По словам официального представителя, в последнее время он не жаловался на здоровье, коронавирусом не болел.

«Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, — это приступ панкреатита», — рассказала она.

Отмечается, что обострения панкреатита у артиста были, но не из-за алкоголя.

«Просто такое стечение обстоятельств», — заключила она.

Девушка также отметила, что прощание с артистом пройдет в субботу, 3 июля.

Гулбис наиболее известен российскому зрителю по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки».