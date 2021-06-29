В Рязанской области ребенок случайно выпил уксус и получил ожог пищевода

В Рязанской области ребенок отравился уксусом. Об этом сообщила региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова. По ее словам, ребенок гостил гостил у бабушки и по неосторожности выпил уксусную эссенцию. «С термическим ожогом пищевода ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении.