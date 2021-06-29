Студентам рязанских колледжей увеличат стипендию

В Рязанской области проиндексировали размеры стипендий для студентов-бюджетников, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования. Об этом во вторник, 29 июня, заявила министр образования Ольга Щетинкина.

В Рязанской области проиндексировали размеры стипендий для студентов-бюджетников, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования. Об этом во вторник, 29 июня, заявила министр образования Ольга Щетинкина.

По ее словам, новая стипендия для студентов рязанских колледжей увеличится на 3,7%. Отмечается, что в эту категорию попадут государственная академическая и социальная стипендии.

Новые начисления будут доступны уже с 1 сентября 2021 года.