Рязанского предпринимателя ограбили в фитнес-центре

Следов взлома на шкафчике не было, полицейские нашли на дверце следы злоумышленника. Их пробили по криминалистической базе и выяснили, что они принадлежат злоумышленнику, который уже был судим ранее за аналогичное преступление в соседнем регионе. Мужчину задержали.

Рязанского предпринимателя ограбили в фитнес-центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний рязанец и сообщил, что из его шкафчика в раздевалке фитнес-центра пропали 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что следов взлома на шкафчике не было, скорее всего мужчина не закрыл его перед тренировкой.

На дверце шкафчика оперативники нашли следы злоумышленника. Эксперты-криминалисты по базе установили, что они принадлежат 33-летнему жителю соседнего региона, который ранее уже был судим за за кражу денег из шкафчика в раздевалке фитнес-центра, расположенного в другом городе.

Личность мужчины установили, его задержали.

Мужчина рассказал, что заметил, как другой посетитель ушел в спортзал и не запер дверцу шкафа. Воспользовавшись этим, злоумышленник забрал из шкафчика деньги.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185 У РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.