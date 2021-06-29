\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
22°
Срд, 30
22°
Чтв, 01
18°
ЦБ USD 72.18 0.01 29/06
ЦБ EUR 86.17 -0.02 29/06
Нал. USD 72.20 / 73.00 13:49
Нал. EUR 86.00 / 86.55 13:49
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
2 377
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 832
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
8 297
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
9 095
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанского предпринимателя ограбили в фитнес-центре
Следов взлома на шкафчике не было, полицейские нашли на дверце следы злоумышленника. Их пробили по криминалистической базе и выяснили, что они принадлежат злоумышленнику, который уже был судим ранее за аналогичное преступление в соседнем регионе. Мужчину задержали.

Рязанского предпринимателя ограбили в фитнес-центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний рязанец и сообщил, что из его шкафчика в раздевалке фитнес-центра пропали 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что следов взлома на шкафчике не было, скорее всего мужчина не закрыл его перед тренировкой.

На дверце шкафчика оперативники нашли следы злоумышленника. Эксперты-криминалисты по базе установили, что они принадлежат 33-летнему жителю соседнего региона, который ранее уже был судим за за кражу денег из шкафчика в раздевалке фитнес-центра, расположенного в другом городе.

Личность мужчины установили, его задержали.

Мужчина рассказал, что заметил, как другой посетитель ушел в спортзал и не запер дверцу шкафа. Воспользовавшись этим, злоумышленник забрал из шкафчика деньги.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185 У РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.