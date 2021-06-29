Рязанская прокуратура оштрафовала застройщика высотки на Московском шоссе

Юридическому лицу назначен штраф в размере 250 000 рублей.

Рязанская прокуратура оштрафовала застройщика высотки на Московском шоссе. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает сайт районной прокуратуры.

Прокуратура Московского района начала проверку после обращений граждан по вопросу законности строительства многоквартирного жилого дома, который находится за зданием Дворца торжеств.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения: застройщик приступил к монтажу арматурного каркаса фундаментной плиты до получения разрешения на строительство.

Районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Застройщику выписали штраф в размере 250 000 рублей.

Напомним, в мае рязанцам показали внешний вид новой высоки на Московском шоссе. Ранее на этом месте располагался рынок.