Рязанец заплатит штраф за управление мотоциклом без госномеров

На рязанца составили административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП. Ему грозят штрафные санкции.

Рязанец заплатит штраф за управление мотоциклом без госномеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе патрулирования улиц Рязани наряд постовой службы задержал 28-летнего мужчину, который управлял мотоциклом без государственного регистрационного знака.

Нарушителя передали экипажу ДПС ГИБДД. На рязанца составили административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП. Ему грозят штрафные санкции.