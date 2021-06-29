Рязанец ответит в суде за убийство, совершенное в прошлом веке

В 1999 году в рязанской БСМП скончался мужчина с ранением шеи. На осколках бутылки, которыми его ударили, обнаружили отпечатки пальцев. Убийцу нашли спустя 22 года — им оказался ранее судимый 40-летний рязанец. Уголовное дело направлено в суд.

Рязанец ответит в суде за убийство, совершенное в прошлом веке. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

3 июля 1999 года в рязанскую БСМП поступил мужчина с ранением шеи. От большой потери крови он скончался. Следствие установило, что потерпевшего ударил незнакомец горлышком разбитой бутылки с острыми краями. На осколках обнаружили его отпечатки пальцев.

По «горячим следам» нападавшего найти не удалось. Личность убийцы установили спустя 22 года. Им оказался 40-летний рязанец, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за преступления против собственности.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ направлено для рассмотрения в суд.