Рязанец обманывал покупателей, присылая вместо бытовой техники макароны

От рук злоумышленника пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сызрани и Тулы. Мужчину задержали.

Рязанец обманывал покупателей, присылая вместо бытовой техники макароны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились трое жителей Москвы в возрасте от 47 до 78 лет и рассказали, что стали жертвами мошенника. Все описывали схожую схему — находили в интернете объявления о продаже подержанной бытовой техники с заманчивыми условиями и соглашались на полную предоплату покупки. После получения денег продавец не выходил на связь и не высылал товар.

Оперативники установили, что к мошенничеству причастен 30-летний рязанец. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что от рук злоумышленника также пострадали жители Санкт-Петербурга, Сызрани и Тулы. В некоторых случаях после получения денег мужчина высылал в адрес покупателей пакет лапши или упаковку макаронных изделий.

В отношении рязанца возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.