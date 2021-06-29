Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает сайт мэрии.

Во вторник, 29 июня, из-за аварийно-восстановительных работ до 17:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

улица Молодцова, дома №№ 5 корпус 1, 11 корпус 1;

улица Октябрьская, дом №1;

улица Станкозаводская, дома №№9, 10, 11, 12, 13, 14;

улица Первомайский проспект, дома №№ 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2.

До 13:00 не будет холодной воды на улице Нахимова, в домах №№ 56, 58, 60, 62, 64, 66 корпус 1, 66 корпус 2.