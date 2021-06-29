Российские работодатели заявили о готовности повысить зарплаты сотрудникам

Отмечается, что более половину уже увеличили заработную плату в этом году. Опрос провел сервис «Работу.ру».

Российские работодатели оценили готовность повысить оклады сотрудникам. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» публикует РБК.

Более половины — 54% опрошенных — завили, что в 2021 году уже повысили зарплаты сотрудникам. Чаще всего прибавка составила около 10%.

При этом 36% только планируют увеличить заработную плату работникам во второй половине текущего года.

Большинство респондентов — 62% - не собираются изменять размер оклада, а еще 2%, наоборот, планируют понизить зарплату сотрудникам.