Россиянам рассказали, кому в первую очередь необходимо делать прививку от COVID-19

Слова главного врача первой горбольницы Петропавловска-Камчатского Ирины Вайнес приводит «Российская Газета».

Россиянам рассказали, кому в первую очередь необходимо делать прививку от COVID-19. Слова главного врача первой горбольницы Петропавловска-Камчатского Ирины Вайнес приводит «Российская Газета».

По ее словам, в первую очередь вакцинироваться должны пациенты с сердечно-сосудистой патологией и онкобольные.

— У этих пациентов, если они перенесут коронавирусную инфекцию, последствия без прививки будут значительно тяжелее, — объяснила медик.

Во время пандемии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями случаются обострения ишемической болезни сердца, развиваются тромбоэмболические осложнения, прогрессирует сердечная недостаточность, бывает и так, что коронавирус поражает непосредственное сердце в виде миокардитов и перикардитов.

Напомним, ранее ученые выделили четыре симптома коронавируса при вакцинации.